Man en vrouw mishandeld en beroofd op straat, politie pakt vijf tieners op

De politie heeft dinsdag vijf tieners opgepakt voor twee gewelddadige overvallen in Helmond en Gemert. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Veghel, een 14-jarig meisje uit Helmond, een 16-jarige jongen uit Gemert en een jongen en meisje van 13 en 15 uit het Gelderse Zetten.

Ze overvielen op 25 januari op het Heijtsveld in Gemert een 64-jarige man en stalen zijn koptelefoon. Twee dagen later, op 27 januari, duwden ze een 57-jarige vrouw van haar fiets. Die fiets namen ze mee. Zowel de man als de vrouw lieten ze gewond achter.

𝗔𝗮𝗻𝗵𝗼𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻

Na onderzoek wist de politie de tieners op het spoor te komen. En zo kon ze de tieners dinsdag op verschillende plaatsen aangehouden.

De jongeren zitten vast voor verhoor en moeten uiteindelijk voor de rechter komen.