Politie pakt fietsendief na reeks diefstallen, mogelijk meer slachtoffers

De politie heeft maandag een 45-jarige man uit Boxtel aangehouden in een onderzoek naar een reeks fietsendiefstallen in de regio. De man wordt gelinkt aan meerdere diefstallen die de afgelopen maanden plaatsvonden.

Volgens de politie gaat het tot nu toe om zes gestolen fietsen in de periode van december tot en met februari. "Maar mogelijk dat dit er nog meer worden", laat een agent weten.