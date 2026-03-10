Politie pakt fietsendief na reeks diefstallen, mogelijk meer slachtoffers
De politie heeft maandag een 45-jarige man uit Boxtel aangehouden in een onderzoek naar een reeks fietsendiefstallen in de regio. De man wordt gelinkt aan meerdere diefstallen die de afgelopen maanden plaatsvonden.
Volgens de politie gaat het tot nu toe om zes gestolen fietsen in de periode van december tot en met februari. "Maar mogelijk dat dit er nog meer worden", laat een agent weten.
Agenten kwamen de verdachte op het spoor dankzij camerabeelden. Op basis daarvan kon de man worden geïdentificeerd.
De 45-jarige man werd aangehouden in zijn woning. De gestolen fietsen zijn tot nu toe nog niet teruggevonden.
De man is na verhoor weer vrijgelaten, maar hij heeft wel een dagvaarding gekregen. Dat betekent dat hij zich op een later moment bij de rechter moet verantwoorden voor de diefstallen.