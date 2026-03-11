Sarah en Lotte: van buurmeisjes naar partijgenoten

“We zitten in de achtertuin van mijn ouders. Hier hebben we een hekje dat onze tuinen met elkaar verbindt, waar we vroeger altijd over en weer liepen”, vertelt Lotte Meerhoff (27), het oude buurmeisje van Sarah Verkerk (28). Jaren later komen ze elkaar weer tegen: op de kieslijst van GroenLinks-PvdA Eindhoven.

Lotte staat op de elfde plaats van de kandidatenlijst, en heeft al vier jaar in de gemeenteraad gezeten. Zij is bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw verkiesbaar. Voor Sarah is het de eerste keer dat ze op de lijst staat. “Lotte is veel eerder dan ik politiek actief geworden en het feit dat zij vier jaar geleden in de gemeenteraad startte, was voor mij wel een wake-upcall van ‘hey, ook mensen zoals ik gaan iets doen in de lokale politiek. Dus dan kan ik dat denk ik ook'”, vertelt Sarah tegen Studio040.

Samen groeiden ze op in de Gagelstraat, in het centrum van Eindhoven. Ze kijken allebei positief terug op hun tijd daar. Met autoloze zondagen, straatspeeldagen en gezamenlijk meedoen aan de optocht tijdens carnaval. “Het is gewoon een warme straat. Alles wat ik hier heb meegekregen, dat vormt je als mens. En dat neem je ook weer mee in de politiek. Dus ik gun iedereen zo’n straat zoals wij hadden”, vertelt Lotte.

Sarah vindt verbinding in de wijken een belangrijk punt. "Dat is iets wat ik hier altijd heb gevoeld. Het was een hele hechte straat, waar je altijd bij elkaar kan binnenlopen voor een eitje of voor melk voor je pannenkoeken", zegt ze. Samen kijken ze naar oude foto’s. Er zijn er veel waar ze samen op staan, want ze brachten ook veel tijd met elkaar door. Sarah wijst naar een foto waarop ze voor een kartonnen huis staan. “Dit is wel m’n favoriet. Dat we samen een kartonnen huis hebben geknutseld. Dat staat ook wel heel erg voor wat we heel graag zouden willen zien, meer woningen”, zegt ze met een lach.

"We gaan ervoor om samen in de gemeenteraad te komen."

Samen groeiden ze ook op met dezelfde idealen. Gelijkheid voor vrouwen, bescherming van het klimaat en opkomen voor de LHBTQ-gemeenschap. Dat ze bij dezelfde partij zitten, is dan ook niet vreemd. Sarah staat als veertiende op de lijst, drie plaatsen onder Lotte. "We hebben nu veertien zetels als GroenLinks-PvdA, en daar gaan we natuurlijk dik overheen. Dus we gaan ervoor om samen in de gemeenteraad te komen", hoopt Lotte. Ook Sarah ziet dat wel zitten: "Ik denk ook dat we elkaar mooi zouden aanvullen."