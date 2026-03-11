108 kilometer per uur te hard in Tilburg: man (21) is rijbewijs kwijt

Een beginnende automobilist is zijn rijbewijs kwijt en kan binnenkort een forse boete verwachten. De 21-jarige Tilburger reed maar liefst 108 kilometer per uur te hard op de Midden-Brabantweg in Tilburg, meldt de politie op sociale media.

Redactie Geschreven door

De politie heeft zijn rijbewijs afgepakt. Ook is hij aangemeld voor een cursus van het CBR over gedrag in het verkeer.