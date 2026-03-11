Beginnende automobilist rijdt 108 km/u te hard in Tilburg: rijbewijs kwijt

Een beginnende automobilist kan binnenkort een forse boete verwachten. De 21-jarige Tilburger reed maar liefst 108 kilometer per uur te hard op de Midden-Brabantweg in Tilburg, meldt de politie op sociale media.

De politie heeft zijn rijbewijs ingenomen. Ook is hij aangemeld voor een EMG, een cursus van het CBR over gedrag in het verkeer.

De automobilist kan rekenen op een forse boete en zal zijn rijbewijs waarschijnlijk voor een lange tijd kwijt zijn.