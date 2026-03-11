Advertentie
Racende automobilist rijdt 108 km/u te hard in Tilburg: rijbewijs kwijt
Vandaag om 05:42 • Aangepast vandaag om 07:30
Een beginnende automobilist is zijn rijbewijs kwijt en kan binnenkort een forse boete verwachten. De 21-jarige Tilburger reed maar liefst 108 kilometer per uur te hard op de Midden-Brabantweg in Tilburg, meldt de politie op sociale media.
De politie heeft zijn rijbewijs afgepakt. Ook is hij aangemeld voor een cursus van het CBR over gedrag in het verkeer.
De automobilist kan rekenen op een forse boete en zal zijn rijbewijs waarschijnlijk voor een lange tijd kwijt zijn.
In Nederland wordt het rijbewijs afgepakt als je 50 kilometer per uur of meer te hard hebt gereden.
Advertentie
Advertentie