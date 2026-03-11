Speciale screeningsdienst asielzoekers stopt, 40 banen weg in Budel

De Dienst Identificatie en Screening Asiel (DISA) houdt op te bestaan. In Budel verliezen veertig mensen hun baan, meldt RTV Noord. Het personeel is hier deze week van op de hoogte gebracht.

De DISA screent en verwerkt gegevens van nieuwe asielzoekers nadat zij zich bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebben gemeld.

Vanaf 12 juni neemt het IND de taken van de DISA over. Een woordvoerder kan aan RTV Noord niet ingaan op wat de gevolgen voor individuele medewerkers zullen zijn.

Reorganisatie

Het was de verwachting dat het personeel grotendeels bij de IND in dienst zou komen, maar dat lijkt niet te gebeuren. De IND is zelf bezig met een reorganisatie en neemt daarom, op een enkeling na, geen mensen van DISA over. Het personeel wordt door hun bijna ex-werkgever begeleid bij de zoektocht naar een nieuwe baan.

De DISA bestaat nog maar ruim een jaar. Het ministerie had er zo'n 40 miljoen euro in geïnvesteerd. De Afdeling Vreemdelingenzaken Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie was eerder verantwoordelijk voor de screening van asielzoekers. Vorig jaar nam de DISA die taak dus tijdelijk over.