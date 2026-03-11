Best en Oirschot gaan definitief samen: gemeenteraden stemmen in met fusie

Best en Oirschot gaan definitief samen verder als één gemeente. Dinsdagavond stemden de gemeenteraden van beide gemeenten in met de fusie. Als de provincie en de minister geen bezwaar maken, gaat de fusie in op 1 januari 2028.

Het historische besluit betekent het afronden van de laatste stap die nodig was om de fusie door te laten gaan. Sinds juli vorig jaar werkten de gemeenten samen toe naar dit definitieve besluit.

Inwoners, ondernemers en organisaties konden van begin december tot eind januari hun mening geven over het zogenoemde herindelingsontwerp dat de gemeentebesturen hadden opgesteld om tot een fusie te komen. Er kwamen 25 reacties binnen. In het uiteindelijke herindelingsadvies waar de raden nu over hebben besloten staat beschreven hoe deze opmerkingen door de gemeentebesturen in de besluitvorming zijn meegenomen. Het advies beschrijft de kwaliteiten van beide gemeenten, de gezamenlijke uitgangspunten en bijvoorbeeld de financiële gevolgen van de fusie.

Beter inspelen

Door de fusie denkt de nieuwe gemeente Best-Oirschot beter in te kunnen spelen op belangrijke zaken zoals woningbouw, leefbaarheid, zorg, dienstverlening en bereikbaarheid. Onderzoek laat zien dat beide gemeenten zelfstandig geen toekomstbestendig scenario hebben. Samen bieden ze meer mogelijkheden. Best telt ongeveer 32.000 inwoners, Oirschot bijna 20.000.

Door de fusie stopt ook de deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK). Daaraan nam Oirschot wel deel, maar Best niet. Het gaat om een samenwerking op het gebied van dienstverlening, vergunningen, toezicht, handhaving en ICT. Die taken vallen straks onder de nieuwe gemeente.