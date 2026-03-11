Zesjarige Ayman in gezicht gebeten door hond: 'Alles lag open'

Een zesjarig jongetje uit Oudenbosch is maandag in zijn gezicht gebeten door een hond. De zesjarige Ayman was buiten aan het spelen toen de hond van de overburen plots op hem af rende en hem agressief begon te bijten. De jongen raakte zwaargewond. "Ik kon zijn bovenkaak zien, alles lag open", vertelt Aymans vader aangeslagen.

Ayman was buiten aan het spelen met andere kinderen, terwijl de overbuurvrouw buiten stond te praten en haar deur open had staan. Uit de deuropening kwam vervolgens haar hond gelopen. Op dat moment liep een andere bewoner van de straat net langs, om haar zoon van school te gaan halen. Hiyam Abu Samra vertelt dat de hond in eerste instantie op haar af kwam lopen. “Hij bleef een paar minuten lang rond mijn benen lopen en snuffelen. Ik schrok en verstijfde, maar de buurvrouw en haar dochter deden niets om hem weg te halen.” Toen zag de hond Ayman, die volgens Hiyam angstig bij een auto stond. “De hond sprong op hem en beet hem eerst onder zijn oor en daarna in zijn gezicht. Het was een zeer angstaanjagend moment.” Hiyam begon hard te schreeuwen en toen greep het baasje van de hond in.

"Ze nam de hond mee en vertrok zonder naar het kind om te kijken."

“Ze opende de bek van de hond en haalde hem van het gezicht van de jongen af. Daarna nam ze de hond mee en vertrok zonder naar het kind om te kijken. Zonder te controleren wat er met hem gebeurd was, zonder een ambulance te bellen en zonder hem te helpen of te troosten.”

Ondertussen kreeg ook Aymans familie door wat er aan de hand was. "Ik was toevallig thuis en hoorde geschreeuw van buiten", vertelt zijn broer. "Ik heb gelijk 112 gebeld toen ik zag wat er was gebeurd." De moeder van Ayman was ondertussen helemaal in paniek. Daarom belde hij ook zijn vader. "Ze schreeuwde door de telefoon dat ze alleen maar bloed zag", vertelt Ismail Rifi. "Ayman zat helemaal onder, ook zijn kleding." Zijn vrouw was zo overstuur dat ze niet goed kon vertellen wat er aan de hand was. "Ik wist niet of hij dood of levend was, dus ik liet alles uit mijn handen vallen op werk en sprong meteen in de auto." Ismail schrok zich rot toen hij zijn zoontje zag. "Ik kon zijn bovenkaak zien, alles lag open. Er waren meerdere sneeën. Volgens het ambulancepersoneel had het veel erger kunnen zijn. Voor hetzelfde geld had de hond in zijn nek gebeten."

"De hond gaat weg of ik ga verhuizen."

De jongen werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onder narcose werden zijn verwondingen gehecht en kreeg hij twaalf hechtingen. Die nacht heeft Ayman volgens zijn ouders niet geslapen. "Hij zei steeds: 'ik wil niet dood, ik wil niet dood'. Zijn gezicht is opgezwollen en hij plast uit angst in bed." Volgens Ismail is het niet de eerste keer dat de hond problemen veroorzaakt. Zo zou de hond onlangs nog een kind bij de kinderopvang hebben aangevlogen. "De oppasser was er op tijd bij, dus die trok het kind meteen weg." Ismail maakt zich grote zorgen over de kinderen in de buurt, omdat er ook een basisschool zit. "Het is geen plek voor zo'n gevaarlijke hond." De overbuurvrouw heeft volgens hem later haar excuses aangeboden. "Maar daar heb ik niet veel aan. Mijn kind had dood kunnen zijn." Ismail is stellig: "De hond gaat weg of ik ga verhuizen." De eigenaar van de hond laat in een schriftelijke reactie weten dat hij het vreselijk vindt wat er is gebeurd. "Ik vind het verschrikkelijk en betreur dit ten zeerste. Ik heb mijn verantwoording genomen betreft de hond en er zijn hier alleen maar verliezers", schrijft de eigenaar. "Mijn gedachten zijn bij het slachtoffer."