Vrachtwagen verliest pakket op de A16 bij Zevenbergschen Hoek

Een vrachtwagen zou woensdagochtend een lading asbest zijn verloren. Later bleek het te gaan om een zak gevuld met piepschuim. Dit was op de A16 bij Zevenbergschen Hoek, in de richting van Rotterdam naar Breda.

De brandweer heeft het pakket nadat het van de vrachtwagen af was gekomen, verplaatst naar de vluchtstrook. Daar is het uiteindelijk met behulp van een kraan terug op het voertuig gehesen.

Op het pakket stond dat er asbest in zat, maar het bleek gevuld met piepschuim. Twee rijstroken waren tijdelijk afgesloten. Het verkeer stond hierdoor even stil.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

Uiteindelijk is het gelukt om het pakket terug op de vrachtwagen te krijgen (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).