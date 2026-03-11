Navigatie overslaan

Vrachtwagen verliest pakket op de A16 bij Zevenbergschen Hoek

Vandaag om 11:01 • Aangepast vandaag om 13:29
De vrachtwagen verloor een groot pakket asbest (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Een vrachtwagen zou woensdagochtend een lading asbest zijn verloren. Later bleek het te gaan om een zak gevuld met piepschuim. Dit was op de A16 bij Zevenbergschen Hoek, in de richting van Rotterdam naar Breda.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer heeft het pakket nadat het van de vrachtwagen af was gekomen, verplaatst naar de vluchtstrook. Daar is het uiteindelijk met behulp van een kraan terug op het voertuig gehesen.

Op het pakket stond dat er asbest in zat, maar het bleek gevuld met piepschuim. 

Twee rijstroken waren tijdelijk afgesloten. Het verkeer stond hierdoor even stil.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Uiteindelijk is het gelukt om het pakket terug op de vrachtwagen te krijgen (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
