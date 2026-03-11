Brandweer opgeroepen voor paard in nood, dier was niet meer te redden

De brandweer is woensdagochtend opgeroepen voor een paard in nood in Waspik. Het dier stond in een kleine wei aan de Overdiepsekade en kon niet meer overeind komen. Met speciale hijsspullen wilde de brandweer proberen het paard te helpen, het dier was er alleen zo slecht aan toe dat werd besloten het te laten inslapen.

De brandweer was al bezig om de hijsspullen onder het paard door te brengen toen de veearts erbij kwam. Die heeft de situatie van het paard beoordeeld voordat de brandweerlieden verder gingen.

Uit de controle door de veearts bleek dat het paard er zo slecht aan toe was dat herstel niet meer mogelijk was. Vervolgens er besloten het dier te laten inslapen.

De eigenaresse van het dier heeft ter plaatse nog afscheid kunnen nemen. Ook een ander paard dat samen met het overleden paard op stal stond, is erbij gelaten om afscheid te nemen.