Britney (15) uit Raamsdonksveer sinds zondag vermist

De politie is op zoek naar de 15-jarige Britney uit Raamsdonksveer. Ze is zondag voor het laatst gezien. Volgens de politie heeft ze geen beschikking over een vervoersmiddel of geld.

De kans bestaat dat Britney zich te voet of al zwartrijdend verplaatst met het openbaar vervoer.

Britney is 1 meter 60 lang, heeft een lichte huidskleur en een slank postuur. Ze heeft blauwe ogen en blond haar dat ze in een staart draagt. Ze draagt een grijze broek met zwarte trui en heeft een zwarte jas.

De politie roept mensen op die weten waar Britney is, om contact op te nemen met de politie.