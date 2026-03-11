Navigatie overslaan

Britney (15) uit Raamsdonksveer sinds zondag vermist

Vandaag om 13:38 • Aangepast vandaag om 14:59
Britney is sinds zondag 8 maart vermist (foto: politie).
Britney is sinds zondag 8 maart vermist (foto: politie).

De politie is op zoek naar de 15-jarige Britney uit Raamsdonksveer. Ze is zondag voor het laatst gezien. Volgens de politie heeft ze geen beschikking over een vervoersmiddel of geld.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De kans bestaat dat Britney zich te voet of al zwartrijdend verplaatst met het openbaar vervoer.

Britney is 1 meter 60 lang, heeft een lichte huidskleur en een slank postuur. Ze heeft blauwe ogen en blond haar dat ze in een staart draagt. Ze draagt een grijze broek met zwarte trui en heeft een zwarte jas.

De politie roept mensen  op die weten waar Britney is, om contact op te nemen met de politie.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.