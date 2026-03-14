Van vroegste kampioen tot grootste puntenverschil: PSV kan records breken

Dat PSV de vroegste kampioen ooit in de Eredivisie gaat worden, weten we ondertussen wel. Maar er zijn nog meer records die de ploeg van Peter Bosz kan verbreken als het kampioenschap dit weekend al naar Eindhoven gaat.

Landelijke records Mocht dit scenario zich voordoen, dan kan PSV naast de vroegste kampioen van Nederland, ook met het minste aantal wedstrijden de boeken in. AZ werd in 1981 kampioen na 28 wedstrijden.

Komend weekend zijn de Eindhovenaren wel afhankelijk van concurrent Feyenoord. PSV moet zaterdag eerst winnen van NEC, waarna Feyenoord zondag in eigen huis van Excelsior moet verliezen, wil PSV dit weekend al met de schaal staan.

Het vroegste kampioenschap staat al op naam van PSV, in het seizoen 1977/1978. Toen was het op 8 april feest in Eindhoven. Dit record kan bijna niet meer mis gaan, aangezien PSV nog drie wedstrijden voor deze datum heeft om het kampioenschap te verzilveren.

PSV kan zelfs nog het Nederlandse record pakken van het grootste puntenverschil ooit tussen de nummer 1 en 2 van de Eredivisie. In het seizoen 2021/2022 stond Ajax aan het einde van de competitie 16 punten voor op achtervolger PSV. Momenteel is de voorsprong van PSV op Feyenoord al 19 punten.

Het landelijke puntenrecord kan PSV niet meer verbreken. Dat komt uit het seizoen 1971/1972, toen haalde Ajax omgerekend 93 punten (een overwinning leverde toen nog 2 punten op) en wonnen de Amsterdammers dertig keer. Dat record kan PSV nog wel evenaren. Mocht het nu alles winnen komen ze op dertig overwinningen, twee remises en twee verliespartijen, wat een totaal van 92 punten zou zijn, een persoonlijk record.

Europese records

Ook in Europa komt PSV in een illuster rijtje, mocht het zeven wedstrijden van te voren niet meer in te halen zijn. Als je dat vergelijkt met de Europese top 5 competities (Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk), dan is alleen Paris Saint--Germain eerder kampioen geworden. De Franse club besliste op 13 maart 2016, acht wedstrijden voor het einde, al de competitie.

In Duitsland werd Bayern München in 2014 ook zeven wedstrijden van te voren kampioen, en in Engeland spant het Liverpool van 2020 ook de kroon met zeven wedstrijden. In Italië en Spanje is het vaak een stuk spannender en staat het record op vijf wedstrijden voor het einde.

Trek je het over alle Europese competities, dan zou PSV bij een kampioenschap dit weekend op plek 4 komen qua vroegste kampioenschappen, met alleen Skonto FC (Letland), Celtic (Schotland) en PSG (Frankrijk) boven de Eindhovenaren. Maar ook als het kampioenschap pas volgende week tegen Telstar binnen wordt gehaald, komt PSV op plaats 6 in de lijst.