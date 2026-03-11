Diefstal en vernielingen op Bossche sportscholen Basic-Fit: meer controles

Sportschoolketen Basic-Fit heeft in Den Bosch de laatste tijd te maken met vandalisme en diefstal. Het bedrijf gaat daarom vaker op de Bossche vestigingen controleren tijdens onbemande uren. De sportschool is 24 uur per dag open.

In een e-mail die naar leden is gestuurd, meldt Basic-Fit dat het onder meer gaat om vernielingen, wc’s die bewust vies worden gemaakt en de regelmatige diefstal van spullen.

Basic-Fit gaat vaker controleren

Basic Fit heeft drie vestigingen in Den Bosch. Het bedrijf meldt aan Omroep Brabant dat sommige incidenten hebben plaatsgevonden in kleedkamers. Daar hangen geen beveiligingscamera’s.

Veel meer wil het bedrijf op dit moment niet kwijt, onder meer omdat 'de situatie mogelijk onderdeel wordt van een officieel onderzoek door de lokale autoriteiten', zo laat Basic-Fit in een reactie aan Omroep Brabant weten.

Basic-Fit hoopt dat leden oplettend blijven en dat misdragingen of verdachte situaties bij het bedrijf worden gemeld.