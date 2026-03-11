Eindhoven wil Muziekgebouw kopen: 'Financieel aantrekkelijker dan huur'

De gemeente Eindhoven wil het Muziekgebouw kopen. Sinds 2022 is het concertgebouw eigendom van Top Holding, dat sindsdien ook winkelcentrum Heuvel bezit. Top Holding heeft het gebouw aangeboden aan de gemeente.

En het stadsbestuur heeft wel oren naar een deal, schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente ziet de concertzaal van het Muziekgebouw als een absolute topvoorziening in de regio die op dezelfde hoogte staat als bijvoorbeeld het Philips Stadion, zwembad De Tongelreep en het toekomstige Rijksmuseum dat naar de stad moet komen, schrijft Studio040 .

Flinke huursom

De mogelijkheid om het gebouw te kopen komt de gemeente daarom goed uit. Ook omdat de organisatie van het Muziekgebouw jarenlang moeite had om de flinke huursom op te hoesten, waardoor er steevast extra geld moest naar het podium. "Het kopen van het Muziekgebouw is financieel aantrekkelijker dan huren en voorkomt dat noodzakelijke investeringen worden geremd door externe voorwaarden of oplopende commerciële lasten", zo klinkt het vanuit de gemeente.

Ontwikkeling

Daarbij stelt gemeente zichzelf ten doel om het Muziekgebouw optimaal te faciliteren zodat het zich verder kan ontwikkelen als topvoorziening. Er wordt samen met Muziekgebouw Eindhoven (MGE) een plan opgesteld om het gebouw energiezuiniger te maken. Ook moeten de zalen en faciliteiten verbeterd en uitgebreid worden.

Kostenplaatje

Met eigenaar Top Holding wordt daarom een intentieovereenkomst gesloten. Hoeveel geld met de aankoop gemoeid gaat, is nog niet duidelijk. Daarvoor wordt nog een taxatie gedaan. Ook komt er nog een risicoanalyse gedaan. In totaal trekt de gemeente 400.000 euro uit om de koop voor te bereiden.