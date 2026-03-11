Navigatie overslaan

'Schreeuwjezus' Arnol Kox geëerd met eigen pad in Eindhoven

Vandaag om 17:41
Arnol Kox in het centrum van Eindhoven (Foto: Archief).
De overleden ‘stadsprediker’ van Eindhoven, Arnol Kox, krijgt een eigen pad in Eindhoven. Het Arnol Koxpad wordt op 3 april geopend door de Eindhovense loco-burgemeester Remco van Dooren.

Het gaat om een pad dat tussen de Strijpsestraat en Sint Severusstraat ligt. Het pad ligt op loopafstand van het Trudokerkhof, waar Kox zijn laatste rustplaats heeft. Dat meldt Stichting Strijp binnen de Ring.

Om twee uur wordt het pad officieel geopend. Dan komt ook de weduwe van Kox, Gerry Diederen, kort aan het woord.

'Schreeuwjezus'
Arnol Kox overleed in juli van 2020 op 67-jarige leeftijd. Hij was toen al enige tijd ernstig ziek.

Iedereen die de binnenstad van Eindhoven voor zijn overlijden weleens bezocht, kende Arnol Kox. Zeker veertig jaar lang verkondigde hij daar met bulderende stem de boodschap van God. Dat deed hij met zoveel overtuiging en volume, dat hij al snel de bijnaam 'Schreeuwjezus' kreeg.

Dit is hoe Arnol Kox zo'n bekende Eindhovenaar werd:

