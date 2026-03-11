Man zwaar mishandeld met carnaval in Breda, politie zoekt filmende getuige

De politie zoekt een jonge vrouw die getuige was van een ernstige mishandeling tijdens carnaval in Breda. Op maandag 16 februari werd een man zwaar mishandeld in een snackbar aan de Houtmarkt. De vrouw hielp het slachtoffer en maakte met haar telefoon een video van de dader.

Het slachtoffer, een 20-jarige man uit Baarn, was met vrienden naar Breda gekomen om carnaval te vieren, maakt de politie woensdag bekend. Tussen kwart over zes en zeven uur 's avonds stond hij bij de snackbar aan de Houtmarkt, waar het toen erg druk was.

Bij de snackbar viel hem een man op die volgens het slachtoffer meerdere keer voordrong bij andere mensen. Die man had een lichte huidskleur, was ongeveer 1,90 meter lang, gespierd en had blond haar dat naar de zijkant was gekamd. De man zou ongeveer 25 jaar zijn.

Vuistslagen in het gezicht

Bij het voordringen zouden ook enkele tafels zijn omgevallen. De man uit Baarn sprak de man aan op zijn gedrag waarop de dader direct agressief reageerde. Hij gad het slachtoffer meerdere harde vuistslagen in het gezicht. Het slachtoffer viel op de grond en raakte mogelijk zelfs even buiten bewustzijn.

Botbreuken en hersenschudding

De dader liep met vrienden weg, het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Naast zichtbaar letsel in zijn gezicht, had hij meerdere botbreuken en miste een tand. Hij had ook een hersenschudding. De man heeft aangifte gedaan van de mishandeling.

De politie is nu op zoek naar een belangrijke getuige. het slachtoffer kreeg na de mishandeling hulp van een jonge vrouw die met vriendinnen in de snackbar was. Zij liet hem een video zien die ze met haar telefoon had gemaakt. Op die video zou de verdachte duidelijk te zien zijn. De politie wil graag in contact komen met de vrouw.