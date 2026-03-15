‘Vanuit elke kamer kijk je over het water’, huis aan de Dongevallei te koop

Aan de Marlestraat in Tilburg staat een onder architectuur gebouwde woning te koop voor 750.000 euro. Het huis ligt direct aan de Dongevallei en heeft vrij uitzicht over water en natuur. “De ligging, helemaal vrij aan het water, was doorslaggevend”, zegt de huidige bewoner, de heer Paanen.

Lisa Hoogmoet

Het huis werd gebouwd in 1998 en heeft energielabel A. “In de brochure werd het toen al een panoramawoning genoemd”, vertelt Paanen. “En dat is het ook echt.” Verliefd op de ligging

Wat de woning volgens hem zo bijzonder maakt, is vooral de omgeving. “Het ligt aan het water, helemaal vrij. Daarachter stroomt de beek de Donge en op de middenstrook staan alleen bomen. Je ziet geen huizen aan de overkant.”

Het is een natuurgebied en niet toegankelijk voor recreatie. “Je mag er niet zwemmen of varen. Het is echt natuur. Er lopen Schotse hooglanders en je ziet veel watervogels. Elk seizoen verandert het uitzicht. Als alles groen is, zit je hier ontzettend vrij. Het voelt soms echt als vakantie.”





Verveelt nooit

Zijn favoriete plek in huis is de woonkamer. “Daar kijk je gewoon over het water. Dat verveelt nooit. Wat bezoekers vaak verrast, is dat je aan de voorzijde niet ziet wat erachter schuilgaat. Van voren oogt het als een vrij gewoon huis. Maar zodra je binnenkomt, kijk je meteen over het water.” Dat is volgens Paanen geen toeval. “Dat was echt de doelstelling van de architect. Vanuit vrijwel ieder vertrek kijk je richting het water. De woning heeft bovendien een speelse indeling. De woonkamer ligt iets lager dan de keuken en de plafondhoogte is ongeveer drie meter. Dat geeft veel ruimte.”

Bijzonder Brabants Koophuis In Bijzonder Brabants Koophuis delen we elke zondag een bijzonder huis uit onze provincie dat te koop staat. Dat hoeft niet alleen het grootste, kleinste, oudste of duurste koophuis te zijn, maar ook een woning met een bijzonder verhaal of een aparte inrichting. Staat jouw bijzondere huis te koop of heb je tips voor ons? Mail naar [email protected]. Bekijk hier alle artikelen in de serie Bijzonder Brabants Koophuis.