Gedumpte Lidl-tas konijntjes maken het prima, maar het is bijna Pasen

Met Pix en Leo gaat het uitstekend. De twee konijnen werden vorige week in een doorweekte doos in een Lidl-tas gevonden in een polder bij Haarsteeg. De vindster bracht ze naar Opvangcentrum De Maashorst in Zeeland. Daar scharrelen ze nu lekker rond in hun hok. Hun broertje overleefde de dumping helaas niet. Maar Pix en Leo zijn niet de enige slachtoffers van dumpingen. Verre van zelfs.

Ook deze middag is het druk in de quarantainekamer waar de nieuwe dieren onderzocht worden. "Een haan, een kip nog een haan. Wat kleine vogeltjes zoals een sierduiven, een postduif met een gebroken vleugel, een dwergpapegaai en een kanarie."

“Jaarlijks krijgen we hier tussen de duizend en vijftienhonderd dieren binnen, 90 procent wordt gewoon gedumpt”, zegt van Offeren. Ze vangen alle diersoorten op behalve honden en katten. "We hebben wel eens een wasbeer gehad. We hebben een schorpioen gehad, een tarantula meegereisd uit Venezuela. Maar voornamelijk hebben we volière vogels en konijnen."

Dagelijks krijgt het opvangcentrum tussen de vijf en tien achtergelaten dieren binnen. En met Pasen voor de deur staat een nieuwe piek in dumpingen te wachten. “Mensen moeten beter nadenken voor ze een dier aanschaffen” zegt Sharon van Offeren, voorzitter van de dierenopvang.

Een grote mooie haan heeft zelfs al een naam gekregen. 'Bizarro' staat er op het naambordje op zijn kooi. Hij is vernoemd naar de misvormde kloon van stripheld Superman. "We hebben ieder maand een thema en deze maand is dat slechteriken."

Paaspiek

Met de Pasen in aantocht ziet Van Offerende een volgende piek in dumpingen alweer aankomen. "Het is bijna Pasen, dus dat betekent dat iedereen het leuk vindt om kuikentjes te kopen voor de kinderen en de kleinkinderen. Nadeel is alleen dat de helft van die kuikentjes hanen worden en die willen mensen niet." Hanen zijn agressiever dan hennen, legen geen eieren en kraaien vroeg en vaak. Naast de overlast kan het zelfs tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden als hanen losgelaten worden in woonwijken. Dus worden ze massaal gedumpt. Opvangcentrum De Maashorst is een van de weinige plekken waar hanen nog terechtkunnen.

"Rond de acht weken na de Pasen krijgen we de eerste mailtjes dat mensen ze kwijt willen. Wij zijn van mening dat er heel veel impulsaankopen zijn en dat mensen niet goed worden voorgelicht voordat zij een dier aanschaffen." Ze waarschuwt mensen beter na te denken bij de aanschaf van een huisdier.

Het probleem doet zich ieder jaar opnieuw voor. Net zoals er rond de zomervakantie een piek te zien is in het aantal gedumpte dieren. "We snappen dat je een dier wilt kopen, want het is leuk voor de kinderen. Maar kies dan alsjeblieft voor een uitstapje naar de kinderboerderij en doe geen impulsaankoop. Het kan veel ellende tot gevolg hebben."

Adopteer een dier

De vrijwilligersorganisatie achter de dierenopvang is afhankelijk van donaties en adopties. “Bij ons kost een konijn 100 euro, bij een dierenwinkel vaak slechts 70. Het grote verschil is dat onze dieren alle vaccinaties gehad hebben en gecastreerd of gesteriliseerd zijn.”

Gelukkig vinden de meeste dieren snel een geschikte adoptieplek, gemiddeld zit een dier zestig dagen in de opvang voor een nieuw baasje gevonden is. “Het grappige is dat de lelijkste dieren het snelst opgehaald worden. Die vinden mensen het zieligst”. Haan Bizarro is allesbehalve lelijk en kukelt hard om aandacht van Van Offeren. "Of hij verliefd op me is? Denk het niet. hij weet dat ik hem eten geef."

En Pix en Leo? "Die zijn nu gecastreerd, gevaccineerd en zijn binnen nu en twee weken klaar om naar een nieuw huisje te gaan."