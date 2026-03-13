Ina Adema blijft nog zes jaar commissaris van de Koning

Ina Adema (57) blijft nog zes jaar commissaris van de Koning van Noord-Brabant. Provinciale Staten hebben haar vrijdagochtend opnieuw voorgedragen. VVD'er Adema is sinds oktober 2020 commissaris van de Koning. Ze volgde toen Wim van de Donk op.

Na die vergadering, die spannender klinkt dan hij daadwerkelijk was, kreeg Adema te horen dat ze inderdaad nog zes jaar mag blijven als commissaris van de Koning in Noord-Brabant.

Provinciale Staten besloten in een niet-openbare bijeenkomst over het lot van Adema. Daarin gaf een commissie van Statenleden, die zich de afgelopen tijd bezighield met de herbenoeming, haar advies over Adema. Ook lag er vertrouwelijke informatie ter inzage.

“Het vertrouwen van Provinciale Staten in mijn functioneren is fundamenteel", zegt Adema. "Ik ben dan ook vereerd met deze aanbeveling tot herbenoeming. En ik ben blij dat ik verder vorm en inhoud kan geven aan mijn rol als commissaris."

Ze noemt Brabant een innovatieve, uitdagende en krachtige provincie met een prachtige mix van denkers en doeners. "Ik voel me hier thuis en blijf me samen met anderen inzetten, in de provincie en daarbuiten, om Brabant nog beter te maken”

"De commissaris van de Koning wordt in de provincie breed gewaardeerd om haar verbindende rol en bestuurlijke deskundigheid", oordeelden Provinciale Staten. "Ze geeft op een authentieke invulling aan haar rol: ze is deskundig en heeft oog voor de zorgen van anderen."

Helemaal rond is de herbenoeming van Adema nog niet: de minister van Binnenlandse Zaken en de Koning moeten nog een klap geven op het proces: een formaliteit.

Bedrijfsleven en burgemeesterschap

Adema werd in 1968 geboren in Amsterdam. Ze studeerde rechten aan de universiteiten van Groningen en Göttingen. Na een loopbaan bij het bedrijfsleven werd ze in 2001 wethouder in de gemeente Deventer. In 2009 werd Adema benoemd als burgemeester in de gemeente Veghel. In 2016 werd ze burgemeester van Lelystad. Op 1 oktober 2020 volgde zij Wim van de Donk op als commissaris van de Koning in Noord-Brabant. In haar eigen woorden ‘de droombaan’.