Na 25 jaar is dit plein in Rijen bijna af: ‘Eindelijk een dorpshart’

Een officiële opening wil wethouder Corné Machielsen het nog niet noemen, een eerste samenkomst wel. Het Wilhelminaplein in Rijen stond woensdagmiddag vol met meer dan honderd belangstellenden, maar het plein ligt nog open en de bouwkranen zijn duidelijk te zien én te horen. Toch organiseerde de gemeente deze samenkomst al, onder meer om het kunstwerk te onthullen. “Het plein was hoognodig aan vervanging toe”, aldus de wethouder.

Het is een beetje een gek gezicht: al die mensen op een nieuw plein dat voor een groot deel nog opengebroken ligt. “Maar het is ook weer logisch”, vertelt Corina van Steenhoven, een van de aanwezige dorpsbewoners. “Ik snap dat deze wethouders dit nu nog willen doen voor de verkiezingen.”

Niet iedereen is het daarmee eens. Een ouder stel staat te genieten van een stukje taart, terwijl ze over het plein turen. “Ik vind het een beetje voorbarig”, stelt de vrouw van het stel. Al is ze wel positief over hoe het plein is veranderd. “Het is wel een hele verbetering, vooral dat er straks minder ruimte komt voor de auto’s.”

Vernieuwing van het Wilhelminaplein Eerder was het Wilhelminaplein een plek waar je je fiets wegzette voordat je een boodschap ging doen in het winkelcentrum. Handig, maar zeker geen ontmoetingsplek of dorpshart. Daar wilde de gemeente verandering in brengen. Het plein krijgt een complete make-over met meer groen, extra zitplekken en ruimte voor de terrassen van verschillende horecazaken.

Een jongere man staat het nieuwe plein rustig te bewonderen. “Ik kom uit Rijen, maar ik woon nu in Tilburg. Ik weet nog hoe het eerst was.” Hij is niet positief over de oude uitstraling van het plein. “Je krijgt nu een dorpshart en dat had je eerder niet.” Als het aan hem gelegen had, was er nog even gewacht met deze eerst bijeenkomst op het plein: “Ik vind het een bijzondere keuze.”

“Het heeft zo lang geduurd, dan mogen er best twee openingen zijn.”

Iets verderop staat een groepje bij een statafel na te praten over de opening. “Ik heb de tekeningen ook gezien, dus ik zie al wel voor me hoe het gaat worden.” De dorpsbewoonster vindt het niet gek dat er nu al een bijeenkomst is. “Het kunstwerk werd al onthuld en het heeft zo lang geduurd voordat het plein er kwam dat er best twee openingen mogen zijn.” Frank Hermens was lid van de klankbordgroep die heeft meegedacht over het plein. “Het ging er zo’n 25 jaar geleden al over. Anderhalf jaar geleden werden de woningen aan de overkant opgeleverd en dit is het laatste stuk dat nu nog afgemaakt wordt.” Dat het plein nog niet af is, heeft onder andere te maken met het weer. “Vooral begin dit jaar was het heel slecht en hebben we best wat vertraging opgelopen.” Over een week of zes is het plein helemaal af, zo rond de overgang van april in mei. “Dit wordt echt het hart van het dorp”, zegt Machielsen enthousiast. “De markt keert hier terug, er is veel meer groen en er is ruimte voor de terrassen van de verschillende horecazaken.”