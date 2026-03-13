Poppodium 013 deelt plannen voor buitenlocatie, ruimte voor 20.000 mensen

Tilburg kan over een paar jaar een openluchttheater krijgen voor 20.000 bezoekers. Dat willen Poppodium 013 en de gemeente. Er wordt gekeken of een gebied aan de Wielevenweg naast industrieterrein Vossenberg een geschikte plek zou zijn voor buitenlocatie ‘Adem’. Met zo’n locatie kunnen er grote, internationale artiesten naar Tilburg gehaald worden.

'Hoop dat het er over acht jaar is' De gemeente werd bijna vier jaar geleden betrokken bij het initiatief van 013 en was meteen enthousiast. "Dit is uniek in Nederland", stelt wethouder Maarten van Asten. "Het zou mooi zijn als de Tilburgers een plek krijgen om van de toppers van de wereld te genieten."

Voordat het zover is, moet er een hoop onderzoek gedaan worden. “Na een eerste verkenning kwam deze locatie naar voren als meest kansrijke plek,” legt Frens Frijns, directeur van Poppodium 013 uit. Het idee is dat de omgeving van het podium hoger gemaakt wordt. Door deze ‘berg’ wordt geluidsoverlast beperkt en ontstaat er een soort amfitheater.

Daarvoor moeten ze dan nog wel even geduld hebben. "We gaan nu kijken of het op die plek kan en hoe we dat dan gaan doen. Je hoopt dat het er over een jaar of acht wel is."

En wie moet er dan als eerste op het podium staan? "Daar had ik wel wat eerder over na mogen denken, he? Maar misschien wel Robbie Williams. Dat zou wat zijn."

Park met plek voor 20.000 bezoekers

De locatie voor buitenlocatie Adem wordt omgebouwd tot een park waar Tilburgers het hele jaar door terecht kunnen. Eerste ideeën daarbij zijn een zwemvijver en een hardlooproute. "Als een gedeelte ophoogt voor het amfitheater heb je meteen ruimte voor een zwemvijver en die is hard nodig in Tilburg."

Er zou plek moeten zijn voor 20.000 bezoekers. Dat is bijna zeven keer meer dan de grote zaal in 013. De ideeën voor een buitenlocatie van het poppodium spelen al langer door het hoofd van de directeur. Hij vertelde eind 2023 al dat er een opdracht gegeven was voor een onderzoek naar zo'n locatie in de open lucht.

Onderzoek van gemeente en 013

De komende tijd doen de gemeente en 013 onderzoek naar onder andere de bereikbaarheid en impact op de omgeving. De kosten daarvoor worden gelijk verdeeld tussen beide partijen, naar verwachting allebei zo’n 95.000 euro. Pas na het onderzoek wordt besloten of het plan verder wordt uitgewerkt.