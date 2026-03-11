ASML mag gaan bouwen en kersverse miljonair door lot: dit gebeurde vandaag

Van forse bezuinigingen in Brabantse gemeenten tot een Ossenaar die in één klap miljonair is geworden. Dit zijn de vijf verhalen die je op woensdag gelezen moet hebben.

De familie Van Rooij uit Sint-Michielsgestel is door en door verslaafd aan paarden. Vader Arthur (55) gaf zijn passie door aan zijn drie dochters, die allemaal medailles op Europese kampioenschappen hebben gewonnen. Sofie (18) en Evi (21) rijden komende week in Den Bosch tijdens The Dutch Masters. 'Het gaat bij ons aan de keukentafel alleen maar over paarden', vertellen de zussen. Check het hier.

Een Ossenaar is dinsdag in één klap miljonair geworden met een winnend lot van de Staatsloterij. De winnaar speelde mee als abonnee en krijgt 1 miljoen euro belastingvrij op zijn rekening bijgeschreven. Ook inwoners uit Den Bosch en Moergestel streken prijzen op: zij wonnen elk twee ton. De Staatsloterij begeleidt de winnaars bij het bijschrijven van hun bedrag. Lees hier het hele verhaal.

Chipmachinefabrikant ASML heeft een zeldzame stikstofvergunning gekregen voor de uitbreidingsplannen in Eindhoven. De provincie maakte een uitzondering via de ADC-toets, ondanks negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Het is voor het eerst in jaren dat Brabant weer een stikstofvergunning voor een groot bouwproject afgeeft. In 2028 moeten de eerste vijfduizend medewerkers op de nieuwe campus werken, later moeten dat er 20.000 worden. Hier lees je hun analyse.

De meeste Brabantse gemeenten gaan het de komende jaren financieel zwaar krijgen. Bezuinigingen dreigen op huishoudelijke hulp, wegonderhoud en kunst en cultuur, terwijl lokale belastingen waarschijnlijk omhooggaan. Belangrijkste oorzaak is dat de landelijke overheid vanaf 2028 veel minder geld gaat geven voor gemeentelijke taken. Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten nieuwe raden definitieve keuzes maken. Lees hier haar verhaal.

De Dienst Identificatie en Screening Asiel (DISA) stopt per 12 juni met zijn werkzaamheden. In Budel verliezen hierdoor veertig mensen hun baan. De IND neemt de taken over, maar neemt vrijwel geen DISA-medewerkers in dienst vanwege een eigen reorganisatie. De dienst bestond nog maar ruim een jaar en kostte zo'n 40 miljoen euro. Hier lees je het hele verhaal.