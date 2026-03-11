Navigatie overslaan

Bestelbus knalt op shredder in Vessem, bestuurster raakt bekneld met hoofd

Vandaag om 18:06 • Aangepast vandaag om 19:22
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Bij een ernstig ongeval op de Ellenbroek in Vessem is woensdag een vrouw bekneld geraakt met haar hoofd. De vrouw reed in een bestelbus en knalde hard op een shredder waarmee bomen worden verpulverd. Door de enorme klap werd de bestelbus helemaal open gereten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hulpdiensten hadden veel tijd nodig om de vrouw uit de bestelbus te bevrijden. Nadat dit gelukt was, werd de vrouw naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw had een hond bij zich. Na het ongeluk is deze gevlucht en nog niet teruggevonden. 

De weg is afgesloten voor onderzoek door de politie. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.