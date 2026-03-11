Bestelbus rijdt in op shredder in Vessem: vrouw zit vast met hoofd

Bij een ernstig ongeval op de Ellenbroek in Vessem is woensdag een vrouw bekneld geraakt met haar hoofd. De vrouw reed in een bestelbus en knalde hard op een shredder waarmee bomen worden verpulverd. Door de enorme klap werd de bestelbus helemaal open gereten.

Redactie Geschreven door

Hulpdiensten hadden veel tijd nodig om de vrouw uit de bestelbus te bevrijden. Nadat dit gelukt was, werd de vrouw naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw had een hond bij zich. Na het ongeluk is deze gevlucht en nog niet teruggevonden. De weg is afgesloten voor onderzoek door de politie.