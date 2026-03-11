Leo Alkemade belt online hater op: ‘Hij huilde een kwartier lang’

Acteur en cabaretier Leo Alkemade heeft hard ingegrepen nadat een man op Facebook een schokkende reactie plaatste over zijn dochter Liselot, bekend uit de Prijsvrij‑reclames. De man vroeg zich in een bericht af of 'kindermoord legaal was', waarop Leo eerst de neiging had om verhaal te gaan halen aan de deur, maar uiteindelijk besloot hem op te bellen.

"Mijn eerste impuls was: ik ga erlangs en ik geef die gast een tik op zijn neus", vertelt een woedende Leo in een interview met Libelle . De Sluipschutters-acteur uit Tilburg achterhaalde de gegevens van de man en heeft hem vervolgens direct gebeld. Aan de telefoon brak hij.

“Hij huilde een kwartier lang”, zegt Leo, die benadrukt dat de man geen idee had wat zijn woorden hadden aangericht en het bericht daarna verwijderde.

Nadenken over zichtbaarheid kinderen

De gebeurtenis maakt dat Alkemade vaker nadenkt over de zichtbaarheid van zijn kinderen. "Soms vraag ik me weleens af of we er goed aan hebben gedaan de kinderen zichtbaar te maken, maar Liselot wilde het zelf graag, net zoals mijn zoon Mick twee jaar geleden met mij wilde meedoen aan het televisieprogramma DNA Singers. En wat is het alternatief? Dat ik ze post met een hartje over hun gezicht? Dat vind ik zó stom."

Tegelijkertijd is de acteur duidelijk: hij wil zijn kinderen beschermen, maar vindt het ook belangrijk om online haat niet zomaar te laten passeren en mensen direct aan te spreken op hun gedrag.