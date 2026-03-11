Navigatie overslaan

Politie houdt overvaller Lidl Waalwijk aan: waarschuwingsschoten gelost

Vandaag om 19:20 • Aangepast vandaag om 20:07
Bij een overval op de Lidl in Waalwijk loste de politie waarschuwingsschoten (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Een overvaller is woensdagavond opgepakt nadat hij toesloeg bij een Lidl-supermarkt aan de Suze Groenewegstraat in Waalwijk. Tijdens de arrestatie werden waarschuwingsschoten gelost door de politie. De man dreigde in de winkel, waar veel mensen waren, met een taser.

De verdachte sloeg na de overval op de vlucht, maar werd niet veel later op de Thorbeckelaan door de politie aangehouden. Het is onduidelijk of hij iets had buitgemaakt.

Tijdens die aanhouding werden meerdere waarschuwingsschoten gelost, zo meldt de politie woensdagavond.

Taser
De man dreigde tijdens de overval met een taser. In de supermarkt raakte een persoon  lichtgewond tijdens de overval. "Een ambulance was niet nodig", meldt de politie die verder onderzoek doet.

