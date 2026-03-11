Navigatie overslaan

Politie lost waarschuwingsschoten bij arrestatie van overvaller in Waalwijk

Vandaag om 19:20 • Aangepast vandaag om 19:34
Foto: Flickr/Keith Allison
Een overvaller is woensdagavond opgepakt nadat hij toesloeg bij een Lidl-supermarkt aan de Suze Groenewegstraat in Waalwijk. Tijdens de arrestatie werden waarschuwingsschoten gelost door de politie. De man dreigde in de winkel, waar veel mensen waren, met een taser.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De verdachte sloeg na de overval op de vlucht, maar werd niet veel later op de Thorbeckelaan door de politie aangehouden. Het is onduidelijk of hij iets had buitgemaakt.

Tijdens die aanhouding werden meerdere waarschuwingsschoten gelost, zo meldt de politie woensdagavond.

Taser
De man dreigde tijdens de overval met een taser.  In de supermarkt raakte een persoon  lichtgewond tijdens de overval. "Een ambulance was niet nodig", meldt de politie, dat verder onderzoek doet.

 

