Politie lost waarschuwingsschoten bij arrestatie van overvaller in Waalwijk

Een overvaller is woensdagavond opgepakt nadat hij toesloeg bij een Lidl-supermarkt aan de Suze Groenewegstraat in Waalwijk. Tijdens de arrestatie werden waarschuwingsschoten gelost door de politie. De man dreigde in de winkel, waar veel mensen waren, met een taser.

Redactie Geschreven door

De verdachte sloeg na de overval op de vlucht, maar werd niet veel later op de Thorbeckelaan door de politie aangehouden. Het is onduidelijk of hij iets had buitgemaakt.