Grote brand Achtmaal: huis in lichterlaaie en stroomuitval in straat

In een huis aan de Pastoor de Bakkerstraat in Achtmaal is vlak voor acht uur woensdagavond brand uitgebroken. De brandweer is massaal uitgerukt. Er zijn meerdere tankautospuiten aanwezig en een hoogwerker om de brand te blussen. Door de brand is de stroom in de straat uitgevallen. Om tien uur was de brand onder controle, maar nablussen kan nog wel uren duren.

De veiligheidsregio Midden-West-Brabant meldt dat er niemand aanwezig was in het huis toen de brand uitbrak. Om half negen wordt gemeld dat het huis volledig in brand staat en dat de brandweer vanaf meerdere kanten probeert de brand te blussen.

Gevraagd wordt aan mensen om bij de brand weg te blijven zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen. Omwonenden wordt aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen vanwege de fikse rookontwikkeling. Om tien uur gaf de brandweer aan dat het vuur onder controle was, maar dat nablussen nog wel enkele uren zal duren. De verwachting is dat de stroomstoring ook nog wel even zal duren.

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.