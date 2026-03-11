Oud-burgemeester (77) vast voor bezit kinderporno

Oud-burgemeester Herman J. van Vessem, Wintelre en Knegsel zit vast voor het bezit van kinderporno. De politie hield de 77-jarige verdachte op 17 februari aan.

Het Openbaar Ministerie meldt in reactie op berichtgeving van Rijnmond dat de man 'inderdaad' is aangehouden 'op verdenking van het bezit van kinderpornografisch beeldmateriaal' en dat er 'verschillende gegevensdragers in beslag zijn genomen'. Zijn voorlopige hechtenis is op 5 maart met 90 dagen verlengd.

J. was burgemeester van de gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel van 1988 tot en met 1996. Daarna werd hij burgemeester van het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht. dat bleef hij tot 2011.

Onderzoek naar verdachte en beeldmateriaal

Zedenrechercheurs doen onderzoek naar de verdachte en het aangetroffen beeldmateriaal. "Vanwege de gevoeligheid van de zaak zijn we zoals altijd terughoudend in de informatie die we delen. Ook is het van groot belang dat het onderzoek in alle rust kan plaatsvinden", aldus het OM in een verklaring.