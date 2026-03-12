Advertentie
Brand bij recyclingbedrijf: stapels oud papier in brand
Vandaag om 06:07 • Aangepast vandaag om 10:09
Bij een recyclingbedrijf in Roosendaal heeft in de nacht van woensdag op donderdag een brand gewoed. De brandweer schaalde al snel op naar zeer grote brand en kwam met veel brandweerwagens naar het pand aan de Borchwerf.
De brandweer werd rond tien voor half twee gealarmeerd. De brand woedde op meerdere plekken in het gebouw.
Bij het bedrijf wordt onder meer papier gerecycled. Met een shovel van het bedrijf zijn bergen brandend oud papier naar buiten gereden, waarna de brandweer het heeft geblust. Ook in het pand moest worden geblust.
De oorzaak van de brand is niet bekend.
