Voertuig verliest lading met puin: flinke vertraging op de A59
Vandaag om 07:33 • Aangepast vandaag om 09:28
Verkeer op de A59 tussen Waalwijk en Vlijmen moet donderdagochtend rekening houden met uur vertraging in de richting van Den Bosch. Een voertuig is daar een aanhangwagen met puin verloren. De rechterrijstrook is afgesloten.
De ANWB meldt dat auto's kunnen omrijden via Breda en Tilburg over de A27, A58 en A65.
Het puin wordt op dit moment opgeruimd. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tot negen uur is afgesloten.
