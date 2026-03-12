Lachgascilinders gevonden in auto na zwaar ongeluk, twee twintigers gewond
Twee mensen zijn donderdagnacht gewond geraakt bij een ongeval op de A16 richting Breda. Een traumaheli landde op de snelweg zodat de arts zo snel mogelijk hulp kon verlenen. Dat melden wijkagenten van Breda-Noord op Instagram.
Het ongeluk gebeurde rond vier uur in de nacht bij de Moerdijkbrug. Een getuige zag dat de auto van de weg raakte en tegen een boom tot stilstand kwam. Hij heeft de hulpdiensten ingeschakeld.
Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Beiden inzittenden raakten gewond. Het gaat om een 27-jarige bestuurder uit Roemenië en een 25-jarige vrouw uit Roemenië. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis.
Lachgascilinders in de auto
Op de auto zaten kentekenplaten die niet op de auto thuishoorden. In en bij de auto vond de politie lachgascilinders.
De politie nam een speekseltest af bij de bestuurder, daaruit bleek dat hij niet onder invloed reed van drugs. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.
De bestuurder van de auto heeft een verklaring afgelegd, de vrouw nog niet, zo laat een woordvoerder van de politie weten.
De toerit van de A17 naar de A16 werd vanwege het ongeluk tijdelijk afgezet. Meerdere bestuurders negeerde het rode kruis boven de weg. Zij kunnen een bekeuring thuis verwachten, meldt de politie van Bergen op Zoom.