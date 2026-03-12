Lachgascilinders gevonden in auto na zwaar ongeluk, twee twintigers gewond

Twee mensen zijn donderdagnacht gewond geraakt bij een ongeval op de A16 richting Breda. Een traumaheli landde op de snelweg zodat de arts zo snel mogelijk hulp kon verlenen. Dat melden wijkagenten van Breda-Noord op Instagram.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur in de nacht bij de Moerdijkbrug. Een getuige zag dat de auto van de weg raakte en tegen een boom tot stilstand kwam. Hij heeft de hulpdiensten ingeschakeld. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Beiden inzittenden raakten gewond. Het gaat om een 27-jarige bestuurder uit Roemenië en een 25-jarige vrouw uit Roemenië. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis.