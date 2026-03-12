Advertentie
Vermiste Britney (15) uit Raamsdonksveer is in goede gezondheid gevonden
Vandaag om 09:24 • Aangepast vandaag om 10:25
De 15-jarige Britney uit Raamsdonksveer die sinds zondag vermist was, is weer terecht. Ze is woensdagavond rond acht uur in goede gezondheid gevonden.
De politie heeft niet bekendgemaakt waar Britney van zondag tot woensdag is geweest. Woensdagochtend ging er een politiebericht uit over de vermissing.
De politie riep eerder op om contact op te nemen als mensen meer wisten over Britney.
Advertentie
Advertentie