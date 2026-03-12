Navigatie overslaan

Vermiste Britney (15) uit Raamsdonksveer is in goede gezondheid gevonden

Vandaag om 09:24 • Aangepast vandaag om 10:25
Foto: ANP

De 15-jarige Britney uit Raamsdonksveer die sinds zondag vermist was, is weer terecht. Ze is woensdagavond rond acht uur in goede gezondheid gevonden. 

De politie heeft niet bekendgemaakt waar Britney van zondag tot woensdag is geweest. Woensdagochtend ging er een politiebericht uit over de vermissing. 

De politie riep eerder op om contact op te nemen als mensen meer wisten over Britney. 

