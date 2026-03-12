Navigatie overslaan

PSV presenteert nieuw Efteling-shirt

Vandaag om 10:48 • Aangepast vandaag om 11:17
Paul Wanner in het nieuwe Efteling-tenue (foto: PSV)
Paul Wanner in het nieuwe Efteling-tenue (foto: PSV)

PSV en Efteling hebben de handen ineengeslagen. Samen hebben ze een nieuw tenue ontworpen, met een interactieve chip erin. PSV zal het nieuwe tenue zaterdag in de thuiswedstrijd tegen NEC dragen. 

Het shirt lijkt van een afstandje niet zo 'sprookjesachtig', maar de details moeten dat wel zijn. Zo ligt er volgens PSV over de stof een subtiel sterrenveld verspreid en zit er een interactieve chip in het shirt.

"Deze chip kan je scannen met je telefoon en brengt je naar een interactieve en levende wereld waar meer verhalen en acties op je wachten", zegt PSV. Het tenue is ook te koop in de fanshop. 

Sprookjes
Wat zeker geen sprookje wordt, is het aanstaande kampioenschap van PSV. De Eindhovenaren kunnen dit weekend al de vroegste winnaar van de Eredivisie ooit worden.

Dan moet PSV zaterdag in het Efteling-tenue winnen van NEC en Feyenoord zondag verliezen van Excelsior.

