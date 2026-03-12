19-jarige scheurt met 248 kilometer per uur over de A16 bij Prinsenbeek

Een 19-jarige man uit Brussel heeft woensdagnacht het gaspedaal flink ingedrukt op de A16 bij Prinsenbeek. Hij reed met 248 kilometer per uur over de snelweg. De politie heeft de auto staande gehouden.

De man had een Belgisch 'voorlopig rijbewijs' en één jaar rijervaring. Een voorlopig rijbewijs kun je in België aanvragen na het behalen van je theorie-examen en is niet geldig in Nederland. Dat rijbewijs heeft de politie ingenomen.

Volgens de politie Zeeland-West-Brabant krijgt de Belg een boete, waarvan de hoogte nog bepaald moet worden. Er zaten meerdere mensen in de auto die gehuurd was. "Een van hen, met een geldig rijbewijs, heeft verder mogen rijden."