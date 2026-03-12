Navigatie overslaan

19-jarige scheurt met 248 kilometer per uur over de A16 bij Prinsenbeek

Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 10:18
Archieffoto: Politie.
Archieffoto: Politie.

Een 19-jarige man uit Brussel heeft woensdagnacht het gaspedaal flink ingedrukt op de A16 bij Prinsenbeek. Hij reed met 248 kilometer per uur over de snelweg. De politie heeft de auto staande gehouden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man had een Belgisch 'voorlopig rijbewijs' en één jaar rijervaring. Een voorlopig rijbewijs kun je in België aanvragen na het behalen van je theorie-examen en is niet geldig in Nederland. Dat rijbewijs heeft de politie ingenomen. 

Volgens de politie Zeeland-West-Brabant krijgt de Belg een boete, waarvan de hoogte nog bepaald moet worden. 

Er zaten meerdere mensen in de auto die gehuurd was. "Een van hen, met een geldig rijbewijs, heeft verder mogen rijden."

De auto werd staande gehouden door de politie (foto: Instagram Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant).
De auto werd staande gehouden door de politie (foto: Instagram Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.