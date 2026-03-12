Eindhoven pakt kamertekort aan: 5400 extra studentenwoningen in 8 jaar tijd

Eindhoven zet in op 5400 extra studentenwoningen. Het is een van de grootste uitbreidingen van studentenhuisvesting in Nederland. Die woningen moeten in de komende acht jaar gebouwd worden. “Dit is een echte gamechanger voor Eindhoven en de Brainportregio”, zegt bestuurder Patrick Groothuis van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

De stad kampt al jaren met een enorm tekort aan studentenkamers. “Goede huisvesting is essentieel om talent aan te trekken en te behouden”, zegt Groothuis, vicevoorzitter van het College van Bestuur. “Om zo de toekomstige economische kracht van Brainport te versterken.” Afgelopen september zag hij nog dat zo'n vijfhonderd studenten van de TU/e waren gestopt, nog voordat het studiejaar was begonnen. De reden: ze kregen maar geen kamer gevonden. 'Geen tekort studentenwoningen meer over 8 jaar'

Het tekort aan studentenwoningen in Eindhoven is nu al tussen de 1500 en 2000 studentenkamers. Dat tekort zou de komende jaren kunnen oplopen tot 5400 in 2033. Door de bouwplannen die donderdag zijn aangekondigd, zou er over acht jaar geen tekort meer hoeven te zijn. Voor dit project werken de gemeente, twee onderwijsinstellingen en gespecialiseerde studentenhuisvesters samen. Donderdag werd de intentieverklaring ondertekend.

Aan deze projecten wordt in Eindhoven nu al gewerkt: - 1000 studentenwoningen aan de Dorgelolaan

- 130 woningen op de plek van het voormalige VGZ-gebouw nabij het station

- 750 woningen bij de TU/e Hondsheuvels

- 500 op het Máxima-terrein

- 250 tot 400 op Sectie C

- 250 op het oude Campinaterrein dat nu De Caai heet Voor andere plekken moeten nog stappen worden gezet met grondeigenaren en omwonenden.

Het project is van de gemeente Eindhoven, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Fontys Hogeschool, Woonbedrijf/Vestide en Stichting Studenten Huisvesting (SSH). De gemeente Eindhoven heeft een ‘regisseur studentenhuisvesting’ aangesteld. Die moet ervoor zorgen dat de projecten snel van de grond kunnen komen. Procedures worden voor dit project zelfs versneld. Wethouder wonen Mieke Verhees: “We hebben een grote, urgente opgave voor studentenhuisvesting. We zien een grote behoefte aan onzelfstandige studentenhuisvesting, waar studenten contact hebben met elkaar en echt samen wonen, zodat ze een fijne start hebben in onze stad.” Het geld voor de bouw van de komt voor een deel uit het zogeheten Beethoven-plan. Dat is een landelijk investeringsprogramma van ongeveer 2,5 miljard euro dat bedoeld is om bedrijven als ASML in Nederland te houden. Geld uit die pot gaat bijvoorbeeld ook naar het verbeteren van de bereikbaarheid van Eindhoven.

Het terrein van Technische Universiteit Eindhoven (foto: TU/e).