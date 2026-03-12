Dit weekend opnieuw verkeershinder door werkzaamheden aan Merwedebrug
De Merwedebrug is dit weekend opnieuw dicht voor werkzaamheden. Rijkswaterstaat gaat voor het tweede weekend op rij aan de slag met de brug. Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de voegovergangen, vangrails en opleggingen van de brug.
Rijkswaterstaat geeft aan dat weggebruikers rekening moeten houden met een extra reistijd die kan oplopen tot zestig minuten.
Afsluiting A27: vrijdagavond 21.00 uur tot zondagnacht 05.00 uur
De A27 is dit weekend dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem in beide richtingen dicht voor doorgaans verkeer. Omleidingen worden met gele borden langs de weg aangegeven.
- Lokaal verkeer van en naar Altena kan via aansluiting Geertruidenberg (20) over de A27 tot aan Werkendam (23) rijden.
- Automobilisten worden in beide richtingen omgeleid via de A15, A16 en A59 of via de A15, A2 en A59.
- Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N322, N283, N267 en A2.
Tijdens de werkzaamheden is er altijd één van beide fietspaden op de Merwedebrug beschikbaar voor beide richtingen. Fietsers kunnen tijdens het weekend dus wel gewoon over de brug heen. Wel moeten zij een paar minuten omfietsen.
Daarnaast is de Keizersveerbrug open voor lokaal verkeer in beide richtingen.
Vaker aan de weg gewerkt
Er wordt deze maand flink gewerkt aan de weg, hierdoor staan ook de komende weken nog afsluitingen gepland op de A27, A59, A2 en A58. Elk weekend gaan er andere delen van snelwegen dicht.
Klik hier voor meer infomatie over alle afsluitingen op de A27, A59 en A2 en klik hier voor de afsluitingen op de A58.