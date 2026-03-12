Dit weekend opnieuw verkeershinder door werkzaamheden aan Merwedebrug

De Merwedebrug is dit weekend opnieuw dicht voor werkzaamheden. Rijkswaterstaat gaat voor het tweede weekend op rij aan de slag met de brug. Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de voegovergangen, vangrails en opleggingen van de brug.

Rijkswaterstaat geeft aan dat weggebruikers rekening moeten houden met een extra reistijd die kan oplopen tot zestig minuten.

Afsluiting A27: vrijdagavond 21.00 uur tot zondagnacht 05.00 uur

De A27 is dit weekend dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem in beide richtingen dicht voor doorgaans verkeer. Omleidingen worden met gele borden langs de weg aangegeven.