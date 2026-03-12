Cursussen voor meer mbo'ers in de politiek: 'Belangrijke ervaringskennis'

In Eindhoven wordt een cursus aangeboden voor jongeren met een mbo-opleiding die geïnteresseerd zijn in de politiek. Woensdag kwamen zij in het stadhuis bij elkaar. Tijdens de cursus leerden ze onder meer debatteren, speechen en presenteren.

Wat hij vooral wil leren, weet hij ook al, "Waar ik sta in de politiek, wat mijn politieke mening is en welke partij ik zou willen steunen."

Een van de deelnemers is de 17-jarige Bao, die een mbo-opleiding doet. Hij zegt tegen de NOS dat hij zich blind voelt als hij kijkt naar politiek. "Op de basisschool leer je over de Eerste Kamer en Tweede Kamer en dat ze wetten mogen bedenken en aanpassen. Ik weet alleen niet zo veel over hoe het werkt in zo'n partij."

Een andere deelnemer is Mika (17), die de opleiding sociaal werk doet. Zij heeft ervaren dat veel mensen in Nederland met sociaal werk te maken krijgen. "Sinds ik begon met de opleiding heb ik gemerkt wat het doet met mensen." Ze wil leren hoe politiek werkt zodat ze vanuit haar achtergrond in sociaal werk mensen kan helpen.

Ondervertegenwoordigd in politiek

Het idee voor de cursussen ontstond bij Stichting Voor Democratie. Zij vinden het namelijk zonde dat mensen met een mbo-opleiding zijn ondervertegenwoordigd in de Nederlandse politiek. In gemeenteraden heeft zelfs minder dan 20 procent een mbo- of vmbo-achtergrond.

"Twee derde van de Nederlanders is mbo-opgeleid. Dus er mag wat meer mbo-perspectief in het beleid komen", zegt Christien van der Harst van de Stichting voor Democratie.

Gratis cursus

De stichting organiseert daarom gratis cursussen in het land om mbo'ers wegwijs te maken in de wereld van de politiek. "We weten uit onderzoek dat mbo'ers meer tijd besteden aan de wijk ingaan en met mensen praten. Dat is ook heel belangrijk als volksvertegenwoordiger."

De stichting probeert politieke partijen te motiveren om zelf vergelijkbare cursussen op te zetten, want die zijn er volgens Voor Democratie nog niet veel.