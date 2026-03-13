Van 'koper' naar kostbaar zilver: opvallende vondst bij Het Goed

In een doos met inboedelspullen bij kringloopwinkel Het Goed in Schijndel stond ineens een grote vijfarmige kandelaar. Op het eerste gezicht leek de kandelaar een koperen exemplaar. Totdat bedrijfsleider Hans van den Born beter keek. "Ik haalde hem uit de doos en dacht meteen: dit is geen koper, dit is zilver."

De kandelaar kwam binnen als onderdeel van een overgedragen inboedel. Volgens Hans werd vermoedelijk gedacht dat het om een koperen exemplaar ging, door de verkleurde buitenkant. "Maar er zat gewoon een zilvermerk op. En hij blijkt van het eerste gehalte zilver te zijn."

Dat zo’n waardevol object bij een kringloop belandt, heeft volgens Hans waarschijnlijk te maken met de uitstraling. Door de verkleurde buitenkant leek het om een koperen kandelaar te gaan. "Mensen weten niet altijd wat ze in handen hebben. Dan wordt het gewoon meegegeven met de rest."

Ruim twee kilo zilver

De kandelaar is ongeveer 50 centimeter hoog en heeft vijf armen. Het gaat om een fors en zwaar exemplaar. "Er zit iets meer dan twee kilo zilver in. Dat maakt het niet alleen een opvallend decoratiestuk, maar ook waardevol als edelmetaal."