Zilveren kandelaar van duizenden euro’s duikt op bij Het Goed
In een doos met inboedelspullen bij kringloopwinkel Het Goed in Schijndel stond ineens een grote vijfarmige kandelaar. Op het eerste gezicht leek de kandelaar een koperen exemplaar. Totdat bedrijfsleider Hans van den Born beter keek. "Ik haalde hem uit de doos en dacht meteen: dit is geen koper, dit is zilver."
De kandelaar kwam binnen als onderdeel van een overgedragen inboedel. Volgens Hans werd vermoedelijk gedacht dat het om een koperen exemplaar ging, door de verkleurde buitenkant. "Maar er zat gewoon een zilvermerk op. En hij blijkt van het eerste gehalte zilver te zijn."
Dat zo’n waardevol object bij een kringloop belandt, heeft volgens Hans waarschijnlijk te maken met de uitstraling. Door de verkleurde buitenkant leek het om een koperen kandelaar te gaan. "Mensen weten niet altijd wat ze in handen hebben. Dan wordt het gewoon meegegeven met de rest."
Ruim twee kilo zilver
De kandelaar is ongeveer 50 centimeter hoog en heeft vijf armen. Het gaat om een fors en zwaar exemplaar. "Er zit iets meer dan twee kilo zilver in. Dat maakt het niet alleen een opvallend decoratiestuk, maar ook waardevol als edelmetaal."
Op het moment dat de kandelaar binnenkwam, stond de zilverkoers hoog. Alleen al de zilverwaarde zou volgens Hans tussen de 5000 en 5500 euro liggen. "Daar worden we als kringloopbedrijf natuurlijk wel blij van."
Kringloopparel
In de rubriek Kringloopparel delen we iedere vrijdag een bijzonder object uit een kringloopwinkel.
Niet voor de sloop
Toch is het niet de bedoeling dat de kandelaar wordt omgesmolten. Het Goed heeft het stuk daarom op Marktplaats gezet, in de hoop dat een liefhebber zich meldt. "We hebben al geïnteresseerden gehad die hem willen kopen voor de zilverprijs, om te slopen. Maar wij wachten liever op iemand die er meer waarde aan hecht."
Volgens Hans past de kandelaar goed in een klassiek of barok interieur. Vergelijkbare exemplaren worden nog steeds aangeboden en gaan, afhankelijk van de zilverkoers, voor vergelijkbare bedragen weg. "Er zijn verzamelaars of mensen die van barok houden en zoiets echt een plek geven in huis."
Juiste koper
Of de kandelaar snel verkocht wordt, is lastig te voorspellen. "Het is wel zoeken naar de juiste koper", zegt Hans. Geïnteresseerden kunnen een bod uitbrengen op Marktplaats. De waarde ligt tussen de 5000 en 5500 euro, afhankelijk van de actuele zilverkoers.