Ongeluk in Someren: gewonde naar het ziekenhuis

Vandaag om 14:32 • Aangepast vandaag om 15:01
Ongeluk in Someren (foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink).
Ongeluk in Someren (foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink).

Bij een botsing op de Kanaaldijk-Noord in Someren is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk zijn drie voertuigen betrokken: een auto, vrachtwagen en bakwagen. Meerdere wagens hebben flinke schade opgelopen. 

De brandweer moest iemand uit de auto bevrijden. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Over de verwondingen is verder niets bekend. 

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Een gespecialiseerd team doet onderzoek op de plek. De weg is daarom tijdelijk in beide richtingen afgesloten.

