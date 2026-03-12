Ongeluk in Someren: gewonde naar het ziekenhuis

Bij een botsing op de Kanaaldijk-Noord in Someren is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk zijn drie voertuigen betrokken: een auto, vrachtwagen en bakwagen. Meerdere wagens hebben flinke schade opgelopen.

De brandweer moest iemand uit de auto bevrijden. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Over de verwondingen is verder niets bekend.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Een gespecialiseerd team doet onderzoek op de plek. De weg is daarom tijdelijk in beide richtingen afgesloten.