Zo’n 500 huizen staan leeg in Tilburg, gemeente krijgt steeds beter beeld

Zo’n 500 huizen staan momenteel leeg in Tilburg. Sinds een half jaar gaat de gemeente actief op zoek naar eigenaren van leegstaande panden. Daardoor kan er een steeds betere schatting gemaakt worden van het daadwerkelijk aantal leegstaande huizen in de stad. “Het is frustrerend als je als inwoner een huis zoekt, er niet tussenkomt en dat er een huis staat te verpieteren”, zegt de Tilburgse wethouder Yusuf Çelik.

Op papier staan er ruim duizend huizen leeg in Tilburg. Dat wil zeggen: huizen waar niemand ingeschreven staat. “We sturen dan een medewerker langs om te kijken wat de situatie is”, stelt Çelik. Hoe kom je dan aan een leegstand van 500 huizen? “We hebben 280 woningeigenaren bezocht en van die huizen stond ongeveer de helft leeg. Op die manier kunnen we een schatting maken dat de helft van de leegstand op papier daadwerkelijk leeg staat.” Bij de andere helft van de huizen gaat het bijvoorbeeld om een tweede huis, een atelier of een pand dat gebruikt wordt als opslag. “Maar dan is de vraag of dat wel echt leegstand is, die filteren we er dan uit”, laat de wethouder weten.

Woningnood in Tilburg

Het aantal mensen in Tilburg neemt toe en daarom zijn er tot 2040 zo’n 25.000 nieuwe woningen nodig. De plannen daarvoor zijn er, volgens wethouder Çelik. Toch denkt hij dat nieuwbouw vooral op de lange termijn voor extra huizen gaat zorgen. “Voor de korte klap moet je echt bij de bestaande woningvoorraad zijn.” Leegstaande huizen zijn in tijdens van extreme krapte op de woningmarkt niet wenselijk. Met de nieuwe leegstandsverordening wil de gemeente Tilburg huiseigenaren dwingen zich te melden als ze een leegstaand huis hebben.

De gemeente gaat actief op zoek naar eigenaren. Soms meldden eigenaren zich ook uit zichzelf. “Dat zijn er sinds 1 juli 62. Sommigen schrikken echt wakker en brengen hun huis meteen op de markt.” Hoeveel huizen er sinds de start van de maatregelen op de markt zijn gekomen, is volgens de wethouder nog niet te zeggen.

“We willen minder leegstaande huizen, maar ook dat huizen korter leegstaan.”

De situatie rondom leegstand is beter in kaart gebracht. “We zijn die ui aan het afpellen”, legt de wethouder uit. “Vorig jaar waren we eigenlijk nog blind op dit onderwerp. We kunnen nu het kaf van het koren scheiden en komen steeds dichter bij een goede schatting.” Als eigenaren zich niet melden, kan ze dat op een boete komen te staan. "Maar dat is niet het doel", verzeker de wethoudern. "We gaan altijd eerst in gesprek, want we moeten echt kijken naar de individuele situatie. We weten dat dat tijd kost. Het gaat om maatwerk.” Wat is dan wel het doel? “We willen minder leegstaande huizen, maar ook dat huizen korter leegstaan.”

“We moeten nu doorzetten, want de huizen staan vaak om ingewikkelde redenen leeg.”