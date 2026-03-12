Snapchat-oplichting van 70 jongeren: twee mannen uit Etten-Leur opgepakt
Een nieuwe iPhone voor ongeveer vijf euro via Snapchat. Zeventig minderjarigen trapten erin en sloten zonder het te weten een telefoonabonnement af. De telefoon zelf kwam nooit bij hen terecht. Twee mannen van 20 en 21 jaar uit Etten-Leur zijn dinsdag opgepakt voor de grootschalige online oplichting.
De politie kwam de verdachten op het spoor na een onderzoek van financieel specialisten van de districtsrecherche in Eindhoven, onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant.
Tijdens het onderzoek ontdekten rechercheurs dat in meerdere aangiftes steeds hetzelfde social media-account en bankrekeningnummer terugkwamen. Het ging om minderjarigen tussen de 13 en 17 jaar die via Snapchat werden benaderd.
Zeventig slachtoffers door heel Nederland
Volgens de politie zijn in totaal zeventig jongeren slachtoffer geworden van deze methode. Zij wonen verspreid over heel Nederland.
De meeste ouders zijn inmiddels door de politie gebeld om te vertellen wat er is gebeurd. Veel van hen hadden geen idee dat hun kind slachtoffer was geworden. Een deel van de jongeren deed aangifte, anderen vertelden wel hun verhaal maar kozen ervoor dat niet te doen.
Huizen doorzocht
De recherche doorzocht dinsdag woningen van de verdachten in Etten-Leur. Daar zijn telefoons in beslag genomen. De politie onderzoekt nog of die ook via de oplichting zijn verkregen.
Ook werd bij één van de verdachten een groot contant geldbedrag gevonden. Waar dat geld vandaan komt, wordt nog onderzocht. Daarnaast nam de politie administratie mee.
Nieuwe iPhone voor paar euro
De oplichters gingen steeds op dezelfde manier te werk. Op Snapchat plaatsten ze advertenties waarin een nieuwe iPhone voor ongeveer vijf euro werd aangeboden. Jongeren die reageerden kwamen in contact met een 'verkoper'. Het gesprek ging daarna vaak verder via WhatsApp.
Om vertrouwen te winnen mocht het slachtoffer eerst een betaalverzoek van 50 euro sturen. Dat bedrag werd dan door de verkoper betaald. Daarna vroeg de verkoper om een kopie van een identiteitsbewijs en een foto van een bankpas, zogenaamd om de telefoon te kunnen bezorgen.
Betaallink bleek abonnement
Vervolgens moest de 50 euro worden terugbetaald via een betaallink. Maar die link bleek eigenlijk de eerste betaling voor een telefoonabonnement bij een provider. Daarmee startte ook meteen een automatische incasso.
De jongeren dachten ondertussen dat hun nieuwe telefoon onderweg was. In werkelijkheid werd die bezorgd op een adres dat door de oplichters was opgegeven, vaak bij een pakketpunt. Daar werd de telefoon later opgehaald door verschillende verdachten in de zaak.
Soms probeerden de oplichters slachtoffers nog een tweede keer op zo’n betaallink te laten klikken. Dan werd er zelfs nog een abonnement afgesloten.
Waarschuwing voor ouders
Volgens de politie laat deze zaak zien hoe makkelijk jongeren via sociale media zoals Snapchat in dit soort oplichting kunnen trappen. De politie en justitie hopen dat ouders hier met hun kinderen over gaan praten.
De twee mannen zitten vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.