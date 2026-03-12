Snapchat-oplichting van 70 jongeren: twee mannen uit Etten-Leur opgepakt

Een nieuwe iPhone voor ongeveer vijf euro via Snapchat. Zeventig minderjarigen trapten erin en sloten zonder het te weten een telefoonabonnement af. De telefoon zelf kwam nooit bij hen terecht. Twee mannen van 20 en 21 jaar uit Etten-Leur zijn dinsdag opgepakt voor de grootschalige online oplichting.

De politie kwam de verdachten op het spoor na een onderzoek van financieel specialisten van de districtsrecherche in Eindhoven, onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant.

Tijdens het onderzoek ontdekten rechercheurs dat in meerdere aangiftes steeds hetzelfde social media-account en bankrekeningnummer terugkwamen. Het ging om minderjarigen tussen de 13 en 17 jaar die via Snapchat werden benaderd.

Zeventig slachtoffers door heel Nederland

Volgens de politie zijn in totaal zeventig jongeren slachtoffer geworden van deze methode. Zij wonen verspreid over heel Nederland.

De meeste ouders zijn inmiddels door de politie gebeld om te vertellen wat er is gebeurd. Veel van hen hadden geen idee dat hun kind slachtoffer was geworden. Een deel van de jongeren deed aangifte, anderen vertelden wel hun verhaal maar kozen ervoor dat niet te doen.

Huizen doorzocht

De recherche doorzocht dinsdag woningen van de verdachten in Etten-Leur. Daar zijn telefoons in beslag genomen. De politie onderzoekt nog of die ook via de oplichting zijn verkregen.