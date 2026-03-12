Advertentie
Bus raakt auto in TIlburg, bestuurder wilde keren op busbaan
Vandaag om 17:19 • Aangepast vandaag om 18:03
Een stadsbus is donderdagmiddag op een auto gebotst op de Spoorlaan in Tilburg. De automobilist probeerde op de busbaan te draaien, waarna de bus de wagen niet meer kon ontwijken.
De bus ramde de zijkant van de wagen. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond. Verder vielen er geen gewonden.
De politie onderzoekt de precieze oorzaak van het ongeval. Het is niet toegestaan om te keren op een busbaan.
