Bus raakt auto in TIlburg, bestuurder wilde keren op busbaan

Vandaag om 17:19 • Aangepast vandaag om 18:03
Auto botst met bus in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Auto botst met bus in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een stadsbus is donderdagmiddag op een auto gebotst op de Spoorlaan in Tilburg. De automobilist probeerde op de busbaan te draaien, waarna de bus de wagen niet meer kon ontwijken.

De bus ramde de zijkant van de wagen. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond. Verder vielen er geen gewonden.

De politie onderzoekt de precieze oorzaak van het ongeval. Het is niet toegestaan om te keren op een busbaan. 

