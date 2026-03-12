Mogelijke kinderlokker opgepakt in Valkenswaard

Een 44-jarige man uit Valkenswaard is donderdag aangehouden nadat er een aangifte en verschillende meldingen waren gedaan door bezorgde ouders over een mogelijke kinderlokker.

Ook basisschool en buitenschoolse opvang (BSO) Agnetendal in Valkenswaard kreeg van meerdere ouders een melding dat er een man was gezien die kinderen op een voor hen ongemakkelijke of vreemde manier aansprak.

Een moeder vertelt: “Onze dochter is lastiggevallen door een kalende man in legerpak. Hij probeerde haar mee te lokken voor schatzoeken in de bosjes, maar gelukkig herkende ze hem van eerdere meldingen en zei: oprotten!"

Extra toezicht

Uit voorzorg hebben de school en BSO extra maatregelen genomen: kinderen spelen nu altijd onder toezicht en medewerkers zijn extra alert. Ook surveilleert de politie extra in de wijk.

Ouders wordt geadviseerd om met hun kinderen te praten over alert zijn bij onbekenden en dit altijd meteen te melden bij een volwassene. In het belang van de betrokkenen kan de politie voorlopig geen extra informatie delen.

Het onderzoek naar de verdachten loopt nog verder om te achterhalen wat er precies is gebeurd.