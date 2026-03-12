Overname van jachthaven en PSV in Efteling-tenue: dit gebeurde vandaag

Van commando's die een jachthaven overnemen tot PSV in Efteling-tenue: dit zijn de vijf verhalen die je op donderdag gelezen moet hebben.

Het ministerie van Defensie wil jachthaven Hermenzeil in Raamsdonksveer kopen als uitbreiding van hun Vaarschool aan de overkant van het Oude Maasje. De haven met driehonderd ligplaatsen, restaurant en chalets wordt een ondersteunende locatie voor militairen van het Korps Commandotroepen, zonder zwaar militair gebruik. De gemeente Geertruidenberg en de provincie zijn positief over de plannen voor het terrein dat in 2017 voor ruim 1,7 miljoen werd gekocht, nadat criminelen probeerden er de baas te spelen. Hier lees je het hele verhaal.

PSV en de Efteling slaan de handen ineen met een nieuw tenue vol sprookjesdetails. Het shirt heeft een sterrenveld over de stof en bevat een interactieve chip die je met je telefoon kunt scannen voor verhalen en acties. PSV draagt het Efteling-tenue zaterdag tegen NEC, een wedstrijd waarin de Eindhovenaren mogelijk al kampioen kunnen worden als Feyenoord zondag verliest van Excelsior. Lees hier het verhaal.

Flitscamera's bij spoorwegovergangen in Brabant leveren wisselend resultaat op: bij vier van de zes camera's in de provincie ziet ProRail geen verandering in het gedrag van weggebruikers die rode knipperlichten negeren. Dit wijkt sterk af van het landelijke beeld, waar overtredingen met bijna zestig procent daalden. Alleen bij de Tongersestraat in Boxtel werkt de camera wél, terwijl sinds februari 2024 landelijk al 33.000 boetes van 320 euro zijn uitgedeeld. Check het hier.

Brabantse gemeenten stevenen af op zwaar financieel weer vanaf 2028, wanneer de landelijke overheid fors minder geld geeft voor taken zoals jeugdzorg. Gedeputeerde Marc Oudenhoven waarschuwt dat niet elke gemeente klaar is om deze 'ravijnsprong' op te vangen en dat lokale politici harde keuzes moeten maken tussen voorzieningen. Gemeentesecretarissen zoals Edwin Koop uit Helmond maken zich zorgen dat nieuwe coalities na de verkiezingen op 18 maart mogelijk andere prioriteiten stellen. Hier lees je hun analyse.