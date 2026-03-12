Lekkend autogas op parkeerplaats van Albert Heijn, supermarkt moet dicht

Een wagen die autogas lekte heeft donderdagmiddag voor problemen gezorgd op de parkeerplaats van een Albert Heijn in Kaatsheuvel. De supermarkt aan de Gasthuisstraat moest daarom tijdelijk dicht. Ook werd de omgeving afgezet.

In de auto lag een oude gastank die kort daarvoor in een garage was vervangen. De tank was in de kofferbak gelegd en bevatte ongeveer zestig liter LPG. Tijdens het rijden begon de tank te lekken.

Albert Heijn tijdelijk dicht

Op de parkeerplaats merkte de bestuurder dat er veel gas uit de tank stroomde. Door de grote hoeveelheid bevroor zelfs de achterklep van de auto. Uit voorzorg werd de parkeerplaats afgezet. Ook de Albert Heijn werd tijdelijk gesloten.

Dat gebeurde omdat het gas richting de winkel waaide. De aanwezige klanten moesten enige tijd binnenblijven tot de situatie veilig was. Toen de uitstroom van het gas minder werd, kon de brandweer het afgezette gebied vrijgeven.

Iets na zes uur werd het lek gedicht en was de omgeving weer veilig.