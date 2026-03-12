Navigatie overslaan

Grote controle Eindhoven: ruim 200 boetes uitgedeeld, mes in tas gevonden

Vandaag om 20:09
Het mes dat in beslag werd genomen tijdens de controle in Eindhoven (foto: handhaving Eindhoven).
Er zijn meer dan tweehonderd boetes uitgedeeld tijdens een grote verkeerscontrole in het centrum van Eindhoven. Iemand met een mes in zijn tas werd opgepakt door de politie, meldt de handhaving van de gemeente Eindhoven.

De controle vond vorige week vrijdag plaats maar de resultaten werden pas donderdag gedeeld. 

In totaal werden er ruim 200 boetes uitgedeeld. 115 mensen gingen op de bon omdat ze zonder verlichting fietsten. 43 fietsers werden beboet omdat ze een telefoon in hun hand hadden.  Dertig brommers reden op het fietspad en werden ook bekeurd.

Ook had iemand had een tas met 36 joints bij zich. Het is verboden om zoveel softdrugs bij je te dragen in Nederland. De joints werden in beslag genomen.

Grote controle in Eindhoven (foto: handhaving Eindhoven).
De gevondee joints tijdens de controle in Eindhoven (foto: handhaving Eindhoven).
