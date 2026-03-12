Wouter viert 40 jaar bij Slagerij Van Hest: 'Ik draai heerlijke ballen'

Met een brede glimlach en zijn handen in het gehakt staat Wouter van Haaren (57) in slagerij Van Hest. Terwijl hij de perfecte gehaktballen draait, glundert hij van trots. “Ik draai heerlijke ballen”, zegt hij. En deze week is extra bijzonder, want Wouter viert zijn 40-jarig jubileum bij de slager in Goirle.

Wouter heeft het syndroom van Down, maar dat heeft hem er nooit van weerhouden zijn werk met plezier en doorzettingsvermogen te doen. Hij was er al vroeg bij in de slagerij. “Ik begon toen ik zeventien jaar was,” vertelt hij trots. En nog steeds is hij er niet klaar mee: dag in dag uit draait hij met precisie en liefde gehaktballen en blinkt hij uit in zijn vak.

"Geheim van de slager."

Het is namelijk niet zomaar gehakt wat Wouter in zijn handen heeft. Zijn ballen zijn bekroond: hij won samen met de slagerij een prijs voor de lekkerste gehaktbal van 2021. De beker is nog steeds een pronkstuk voor Wouter waar hij erg trots op is. Het geheime recept? Dat blijft een goed bewaard geheim. “Gehaktballen zijn met gehakt gemaakt en verder weet ik het niet", lacht Wouter. "Dat is het geheim van de slager"

Toch laat hij met plezier zien hoe hij de ballen rond en mooi maakt. Met elke draai straalt hij plezier uit. “Lekker rond, een hele mooie bal”, zegt hij terwijl hij een bal perfect op maat vormt.

Wouter laat trots zijn gewonnen prijs zien voor de lekkerste gehaktbal van 2021

"Ik hou van mijn collega's."

Niet alleen is Wouter een echte vakman, hij is ook een fantastische collega. “Ik hou van mijn collega's”, zegt hij met een glimlach. Hij geniet van koffie en een praatje met iedereen, en heeft een zwak voor toetjes. “Hij is altijd vrolijk en collegiaal,” zegt baas Paul Brands. “Wouter maakt graag contact met zijn collega’s, en hoe meer mensen erbij zijn, hoe beter.” Hoewel Wouter zegt dat de grote baas natuurlijk Paul is, voelt hij zich in de productie toch een beetje de leidinggevende. “Ik ben wel een beetje de baas van de productie,” vertelt hij. Zijn vrolijke aanwezigheid zorgt er volgens Paul voor dat de werkvloer altijd gezellig en warm is.

"Ik heb heel veel felicitaties gekregen."